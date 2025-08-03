Manisa'da Yağışlı Havada Feci Kaza: İki Sürücü Yaralı

Manisa'da Yağışlı Havada Feci Kaza: İki Sürücü Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde dün gece saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritten gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki aracın da sürücüleri yaralandı.

Kaza Selendi İzmir Karayolu Kınık mevkiinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. N.Y. idaresindeki 43 KU 901 plakalı araç Selendi istikametine giderken yağışlı hava nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte karşı yönden gelen 45 TU 560 plakalı A.B. idaresindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Selendi Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüler tedavi altına alındı.

Kaza yapan araçlar hurdaya dönerken Selendi yolu kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Araçların çekilmesinin ardından yol trafiğe açılırken kaza ile ilgili araştırmanın devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasında boğmaya çalıştı

Milli sporcu, eşine kabusu yaşattı: Bacaklarının arasına alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuncer Bakırhan'dan CHP'ye sert tepki: 3 günde itirafçı olup salya sümük ağlayacak olanlar...

DEM liderinden olay çıkış: 3 günde salya sümük ağlayacak olanlar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.