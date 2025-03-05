Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun

Erdoğan'dan bakanlara talimat: Teyakkuz halinde olun
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor

Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Manisa'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 310 uyuşturucu ve 21 kaçakçılık operasyonu yapıldı. 62 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak ürün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında gerçekleştirilen çalışmaları paylaştı. Yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadele kapsamında 51, kaçakçılıkla mücadele kapsamında da 11 olmak üzere 62 şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şubat ayında il genelinde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından meydana gelen 310 operasyonda 375 şahsın yakalandığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de 21 operasyonda 45 şahsın yakalandığı bildirildi.

Uyuşturucu ve uyuşturucu satıcılarına sıkı takip

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan/bulunduran şahısların deşifresine yönelik 01 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında 310 olay meydana geldiği öğrenildi. Yapılan açıklamada 310 operasyonda 375 şahsın yakalandığı, 51 şüpheli şahsın tutuklandığı, 90 aranan şahsın ise yakalandığı öğrenildi.

Yapılan operasyonlarda ayrıca 12 bin 206 sentetik ecza hapı, 5 bin 262 adet ecstasy hap, 1.641 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 364 gram esrar maddesi, 251 gram metamfetamin maddesi, 185 gram kokain maddesi, 4 kök Hint Keneviri bitkisi, 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 117 adet fişek, 7 adet hassas terazi, 38 bin 400 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği bildirildi.

Kaçakçılıkla mücadele devam ediyor

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01 - 28 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan 21 operasyonda, 45 şüpheli şahsın yakalandığı, 11 şüpheli şahsın ise tutuklandığı açıklandı.

Yine yapılan operasyonlar kapsamında, 6 bin 440 adet kaçak sigara, 10 milyon 785 bin adet makaron, 88 şişe kaçak içki, 20 bin 62 litre etil alkol, 1.533 adet cinsel içerikli ürün/ilaç, emtia, 86 adet emtia, 74 adet tarihi eser, 40 adet elektronik sigara, 109 adet sahte para, 8 adet çek/senet, 7 adet silah, 165 adet mermi ve 32 adet silah parçası ele geçirildiği bildirildi.

Suç örgütü çökertildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada 11 Şubat tarihinde Turgutlu ilçesinde suç örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyon da hatırlatıldı. 11 Şubat 2025 tarihinde Turgutlu ilçesinde 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık, tefecilik, yağma, kasten yaralama' suçu kapsamında gerçekleştirilen projeli çalışmada 17 şahsın yakalandığı, yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca 10 şahsın tutuklandığı, 7 şahsın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, yapılan operasyonda 3 adet silah, 4 adet şarjör, 10 adet mermi, 8 adet çek/senet, 2 adet pos cihazı ele geçirildiği hatırlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
img

Kayıp mimar Ece Gürel'i arama çalışmalarında yeni iz
img

Ünlü oyuncu Paris dergisine kapak oldu, görenler tanıyamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek'in 'iftar' iddiası Meclis'i karıştırdı

Gökçek'in "iftar" iddiası Meclis'i karıştırdı, yalanlayan Bozdağ oldu
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Trump kongrede konuştu: Zelenski masaya gelmeye hazır, Rusya da barış istiyor

Kongrede konuşan Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
Muhabirden gerginlik yaşadığı Avşar'a olay yanıt: Bana evlenme teklif etmiştiniz

Muhabirden kendisine tepki gösteren Hülya Avşar'a bomba yanıt
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
Survivor yarışmacıları Acun'un başını yaktı! Kucak dolusu para ödeyecek

Acun'a bir darbe de RTÜK'ten

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.