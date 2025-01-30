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Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı
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Alaşehir'de yapılan operasyon sonucu 10.61 gram metamfetamin ve uyuşturucu içme aparatları ile yakalanan B.U., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan sokak çalışmaları kapsamında, Şeyh Sinan Mahallesi şüpheli B.U. isimli şahsın üstünde ve evinde yapılan aramada 3 farklı pakette toplam 10.61 gram metamfetamin maddesi, 4 adet metamfetamin parçaları bulunan ilaç kutusu, 1 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli M.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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