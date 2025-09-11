Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramalarda sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde "sokak satıcısı (torbacı)" olarak bilinen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesi'nde 2 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.D. (53) ve A.S. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
