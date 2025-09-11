Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde "sokak satıcısı (torbacı)" olarak bilinen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan operasyon kapsamında Yeni Mahalle ve Menderes Mahallesi'nde 2 şüpheliye ait adreslerde arama yapıldı. Aramalarda sentetik ecza hapları ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.D. (53) ve A.S. (27), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA