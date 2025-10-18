Haberler

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Bir Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Bir Kişi Tutuklandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 22 yaşındaki P.E. tutuklandı. Yapılan aramalarda 708 adet sentetik ecza hap ve 1,11 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekiplerince sokak çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, P.E. (22) isimli şüphelinin üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda 708 adet sentetik ecza hap ile 1,11 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
