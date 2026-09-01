Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 70 tutuklama

Manisa'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir ayda il genelinde düzenlenen operasyonlarda 70 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 14 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilen operasyonlarda, uyuşturucu madde kullanmak suçundan da 381 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son bir ay içerisinde adli kararlar doğrultusunda il genelinde düzenlenen operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve çeşitli materyallerle birlikte çok sayıda şüpheli yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 70'i, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan 381 şüpheli hakkında da adli işlem gerçekleştirildi.

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı