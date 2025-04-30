İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı

İşte İmamoğlu'nun cezaevinde çekilen ilk fotoğrafı
Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı

Yangın üsse sıçradı, İsrailli askerler alevlerin arasında kaldı
Kadın sürücüye 'çakarlı' araç kullanımı pahalıya patladı

Çakarlı araç kullanımı pahalıya patladı! Kesilen ceza öyle böyle değil
'Zorunlu eğitim kısalacak mı?' sorusuna Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt

Zorunlu eğitim kısalacak mı? Bakan Tekin'in yanıtı dikkat çekici

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda sentetik ecza ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Soma ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında S.Ç. (E/35) isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada 1.143 adet sentetik ecza ile 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla 01 Mayıs tarihinde adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.