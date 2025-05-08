Vatikan'da yeni Papa 14. Leo! Locadan halkı selamladı

Vatikan'da yeni papa belli oldu! Locaya çıkıp halkı selamladı
Özel, yumruklu saldırıyla ilgili bir ismi işaret etti: Organizasyonun içinde değilse de sorumlu

CHP lideri, tek bir ismi işaret etti: Olayın içinde değilse de sorumlu
Tarihteki ilk ABD'li papa! Robert Prevost, kendine 14. Leo adını seçti

Katoliklerin tarihinde bir ilk! Yeni papayı o ülkeden seçtiler
ABD Başkanı Donald Trump: İngiltere ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına imza attık

Trump, "Dünyayı sarsacak" dediği açıklamasını yaptı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Soma ilçesinde düzenlediği operasyonda 2 bin 860 adet sentetik ecza hap ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Y.K. (25) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 860 adet sentetik ecza hap, 1 adet bıçak ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, 9 Mayıs Cuma Günü Soma Adliyesi'ne sevk edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asya'daki savaşta bilanço ağırlaşıyor! 50'den fazla Hint askeri öldürüldü

Komşuların savaşı büyüyor! Bir ülkenin asker kaybı şimdiden çok fazla
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu
Hakan Bilal Kutlualp, Mourinho giderse kimi getireceğini açıkladı

Mourinho giderse kimi göreve getireceğini açıkladı
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü

Süper Lig'in unutulmaz forveti Beşiktaş'a geri döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.