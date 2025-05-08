Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Binlerce Hap Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Soma ilçesinde düzenlenen operasyonda binlerce sentetik ecza hap ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Y.K. (25) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 2 bin 860 adet sentetik ecza hap, 1 adet bıçak ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen Y.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin, 9 Mayıs Cuma Günü Soma Adliyesi'ne sevk edilmek üzere işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA