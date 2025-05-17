Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 400 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir kişide A4 kağıda emdirilmiş 400 içimlik uç bonzai buldu. T.G. adlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine arama yaptığı şüpheliden A4 kağıda emdirilmiş 400 içimlik uç bonzai çıktı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çapaklı Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri T.G.'yi(46) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan üst aramasında A4 kağıda emdirilmiş 400 içimlik uç bonzai ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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