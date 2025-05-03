Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 336 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 336 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salihli'de gerçekleştirilen operasyonda, 63 yaşındaki bir şüpheli üzerinden 336 sentetik uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, bir şüpheliden 336 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Gaziler Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda İ.B.'nin (63) üst aramasında 336 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli İ.B., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.