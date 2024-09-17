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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, 2 Tutuklama

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Alaşehir, Akhisar ve Gördes ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 624 kök kenevir ve yaklaşık 14 kilogram esrar ele geçirirken, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilçede yapılan operasyonlarda 624 kök kenevir, yaklaşık 14 kilogram esrar ile birlikte 3 şüpheli ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişiden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Alaşehir, Akhisar ve Gördes ilçelerinde bugün yapılan operasyonlarda 624 kök kenevir bitkisi, 13 kilo 753 gram kubar esrar, 738 gram kenevir tohumu, bir adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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