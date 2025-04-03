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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 267 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 267 Sentetik Ecza Ele Geçirildi
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Salihli'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 59 yaşındaki A.B.'nin üzerinde 267 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlamasıyla tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüpheliden 267 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam eden Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Atatürk Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda A.B.'nin (59) üst aramasında 267 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.B., 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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