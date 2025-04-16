Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 270 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 2 bin 270 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden A.G.A. (29/E) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisi alan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 270 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli A.G.A. (29/E), Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA