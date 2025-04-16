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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 270 Sentetik Hap Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Bin 270 Sentetik Hap Ele Geçirildi
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu madde sattığı bilgisi üzerine bir şahsın ikametinde yaptığı aramada 2 bin 270 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Şahıs gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 2 bin 270 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde ikamet eden A.G.A. (29/E) isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı bilgisi alan Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 bin 270 adet sentetik hap ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli A.G.A. (29/E), Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - MANİSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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