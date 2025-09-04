Manisa'da Uyuşturucu Operasyonlarında 439 Şüpheli Yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı birimler, 01-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda 439 şüpheli yakalanırken, 64 kişinin tutuklandığı ve aranan 72 şahsın ele geçirildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu NSM Büro Amirlikleri ile birlikte il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan, aracılık eden, nakleden ve kullanan şahısların deşifre edilmesine yönelik 01-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında kapsamlı çalışmalar yürüttü. Yapılan operasyonlar neticesinde 371 olay meydana geldiği, 439 şüpheli şahsın yakalandığı ve bunlardan 64'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği açıklandı. Operasyonlarda ayrıca 72 aranan şahsın da yakalandığı bildirildi.

Yapılan operasyonlarda 80.747 sentetik ecza (hap), 568 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 539 gram esrar, 130 adet ecstasy hap, 261 gram metamfetamin, 107 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 108 gram skank, 53 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca, 79 fişek, 3 hassas terazi ve 165.775 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildiği öğrenildi. - MANİSA