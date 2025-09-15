Manisa'da Üniversite Öğrencilerine Şiddetle Mücadele Eğitimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, üniversite öğrencilerine şiddetin önlenmesi ve KADES uygulaması hakkında eğitim verdi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Celal Bayar Üniversitesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılı açılışında binlerce öğrenciye kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgilendirme yaptı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü'nde 15 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen etkinlikte 1200 erkek öğrenciye 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen "Kadına El KAL-KA-MAZ!" projesi anlatıldı. Kampüste bulunan 1400 kadın öğrenciye ise KADES uygulaması tanıtılarak kullanımı hakkında bilgi verildi. - MANİSA