Manisa'da Tütün Tarlasında Yangın: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü

Manisa'da Tütün Tarlasında Yangın: 3 Dönüm Alan Zarar Gördü
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Manisa'nın Gördes ilçesinde tütün tarlasına çekilen seyyar elektrik kablosu yangına neden oldu. Olay sonucunda 3 dönüm tütün ekili alan zarar gördü, can kaybı yaşanmadı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde tütün tarlasına çekilen seyyar elektrik kablosu yangına neden oldu. Çıkan yangında 3 dönümlük tütün tarlası zarar gördü.

Olay, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Ali Küçük (64) isimli şahsın tütün tarlasına elektrik sağlamak amacıyla çektiği seyyar kablodan kaynaklı olarak yangın çıktı. Tarladan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 3 dönüm tütün ekili alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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