Manisa'da Traktörden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Bağlıca Mahallesi'nde bağ yolunda hareket halindeki traktörden düşen genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında Sarıgöl'ün Bağlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mesut G. (20) yönetimindeki 45 TA 7990 plakalı traktör bağ yolunda ilerlerken, römork üzerinde yolculuk eden Süleyman Aytekin (23) isimli genç dengesini kaybedip yere düştü. Yere düşen gencin üzerinden traktörün sol arka tekeri geçti. Ağır yaralanan genç olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz genç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı - MANİSA