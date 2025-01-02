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Manisa'da Trafik Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı

Manisa'da Trafik Kazası: Baba Hayatını Kaybetti, Oğlu Yaralandı
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole düştü. Kazada baba İsmail Balcı hayatını kaybederken, oğlu Yüksel Balcı yaralandı. Jandarma, kazanın nedenine dair inceleme başlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan baba hayatını kaybederken oğlu da yaralandı.

Çanakkale'den İzmir'e seyir halinde olan Yüksel Balcı (41) idaresindeki 14 YH 448 plakalı otomobil, Manisa'nın Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki şarampole düştü. Kazada sürücü Yüksel Balcı ile araçta yolcu olarak bulunan 66 yaşındaki babası İsmail Balcı yaralandı. Durumu ağır olan İsmail Balcı kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü Yüksel Balcı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazanın meydana geliş nedeni hakkında detaylı inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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