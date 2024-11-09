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Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü Akif Karaduman ve yolcusu Ayşe Aşkın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, İzmir-Ankara Karayolu'ndaki köprülü kavşakta gerçekleşti ve soruşturma sürüyor.

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı 03: 00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akif Karaduman (22) yönetimindeki 45 APK 523 plakalı motosiklet, köprülü kavşakta refüje çaptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Akif Karaduman ile motosiklette yolcu konumunda olan Ayşe Aşkın (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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