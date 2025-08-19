Manisa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Turgutlu Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Işık V. (42) idaresindeki 35 N 0158 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından da takla atarak karşı şeride geçti.

Kazada yaralanan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA