Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı karayolu Dombaylı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydoğan Vatan (44) yönetimindeki 10 VL 080 plakalı otomobil ile E.K. (63) sevk ve idaresindeki 45 TL 919 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Vatan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından Aydoğan Vatan'ın cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü E.K. ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
