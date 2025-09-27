Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 14.53 sıralarında Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. (21) idaresindeki araç, Taşkuyucak Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü A.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta yolcu olarak bulunan M.B. (19) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA