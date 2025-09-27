Haberler

Manisa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi öldü 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, 14.53 sıralarında Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Taşkuyucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.G. (21) idaresindeki araç, Taşkuyucak Mahallesi'nde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araç sürücüsü A.G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta yolcu olarak bulunan M.B. (19) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

M.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim vaadiydi! Ev kadınlarına erken emeklilik için tarih verildi

10 milyon kişiye müjde! Erdoğan'ın seçim vaadi için tarih verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.