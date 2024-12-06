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Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 6 Yaralı
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Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile işçi taşıyan kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı, durumu ağır olan bir kişi hastaneye sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile işçi taşıyan kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Turgutlu ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi Özdemir Sokak ile Acıbadem Yolu kesişiminde medyana geldi. Edinilen bilgiye göre iş yerinden gelen Onur Çelik (30) idaresindeki 35 YV 699 plakalı hafif ticari araç ile iş yerine işçi taşıyan Mehmet Ali Yılmaz (29) idaresindeki 34 FDG 765 plakalı kamyonet çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet Ali Yılmaz (29) ve her iki araçta bulunan yaralılar Okan Akar (28), Murat Yağız (27), Eyüp Sayan (27) ve İdris Alu (35) ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine götürülürken, durumu ağır olan 35 YV 699 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Onur Çelik yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Kazanın ardından yaralıların yakınları olay yerine ve hastaneye akın ederken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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