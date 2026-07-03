Manisa'da tırın çarptığı çocuk kurtarılamadı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu Valeks Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan 6 yaşındaki Suriye uyruklu Rsl Elsalih plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk için çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Özel Can Hastanesi'ne kaldırılan Rsl Elsalih durumunun ciddiyeti nedeniyle daha sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 6 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yoluna devam eden tır sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı