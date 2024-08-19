Manisa'da tır yan yattı, sürücü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada tır yan yatarken, sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Kemaliye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Coşkun (59) idaresindeki 35 BIA 316 plakalı tır, kavşaktan çıkarak yola bağlanmak istediği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında yan yattı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA