Manisa'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken biri ağır 2 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Akselendi-Beyoba kavşağında yaşanan trafik kazasında üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza, Cengiz A. idaresindeki 45 AEN 680 plakalı otomobilin, Beyoba Mahallesi istikametine seyir halindeyken, Gölmarmara'dan Çevre Yolu istikametine gitmekte olan M.R.C. (26) idaresindeki 63 ACH 244 plakalı tır ile çarpışmasıyla meydana geldi. 45 AEN 680 plakalı araçta bulunan Hafize Akalın (56), Fatma D. olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan Ayşe Dedeoğlu ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. 3 kişinin öldüğü kazada sürücü Cengiz A. (56) ağır yaralanırken, aynı araçtaki Halil İbrahim D. (53) de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Kaza ile ilgili detaylı inceleme yapılırken, kazanın nedenine ve sorumlularına dair bilgi toplama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - MANİSA