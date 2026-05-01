Manisa'da tefecilik operasyonu: 9 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik ve tehdit suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Salihli'de 10 şahsa ait toplam 100 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, "suç veya suç unsurlarının bulunması ve şüphelilerin yakalanması" amacıyla arama yaptı. Operasyon kapsamında 3 tabanca, 71 mermi, 5 senet, 9 cep telefonu, 1 ajanda ile çok sayıda alacak-verecek belgesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - MANİSA

