Manisa'da Tarım Arazisinde Yangın: 120 Dönüm Buğday ve 20 Dönüm Zeytin Zarar Gördü

Manisa'da Tarım Arazisinde Yangın: 120 Dönüm Buğday ve 20 Dönüm Zeytin Zarar Gördü
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm buğday tarlası ve 20 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü. Yangına ekipler müdahale etti, çıkış sebebi araştırılıyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangında 120 dönüm ekili buğday tarlası ile 20 dönüm zeytin bahçesi zarar gördü.

Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Erbiller Sanayi Sitesi arka kısmında bulunan buğday tarlasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 7 itfaiye aracı ve 30 personeli ile müdahale edildi. Bölgede sağlık ve polis ekipleri de yaşanabilecek olaylara karşı hazır bulundu. Yangında 120 dönümlük ekili buğday tarlası ile 20 dönümlük zeytin bahçesindeki bazı ağaçlar zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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