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Manisa'da Tarihi Eser Operasyonu: 160 Sikke ve 35 Obje Ele Geçirildi

Manisa'da Tarihi Eser Operasyonu: 160 Sikke ve 35 Obje Ele Geçirildi
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri, elinde tarihi eser bulunduran bir şahsın evine düzenledikleri operasyonda 160 tarihi sikke ve 35 tarihi obje ele geçirdi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir şahsın ikametinde yapılan aramada 160 tarihi sikke ile 35 adet tarihi obje ele geçirildi.

Kültür ve Tabiat Varlığı Kanununa muhalefet olayları ile mücadele kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce Akhisar ilçesinde ikamet eden O.P. isimli şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı yönünde bilgi alınması üzerine şahsın evine operasyon düzenlendi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığınca şahsın ikametinde yapılan aramada; tarihi eser olabileceği değerlendirilen 160 adet sikke ile 35 adet obje ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda şahıs hakkında adli tahkikata başlandığı bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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