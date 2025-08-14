Manisa'da Tansiyonu Düşen Sürücünün Aracı Mobilya Mağazasına Girdi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tansiyonu düşen bir sürücünün aracı, önündeki araca çarptıktan sonra bir mobilya mağazasına girdi. Sürücü yaralanırken, mağazada maddi hasar meydana geldi. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sürücüsünün tansiyonu düşen araç önündeki araca çarpıp, ardından mobilya mağazasına girdi. Araç sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Eylül Caddesi'nde 45 ACG 926 plakalı kamyonetiyle seyir halinde olan Kadir Ç.'nin tansiyonunu düştü. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, önündeki araca çarpıp mobilya mağazasına girdi. Olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kadir Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadir Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada mağazanın giriş kısmında kimsenin bulunmaması yaşanabilecek facianın önüne geçti. Mağazada büyük çaplı hasarın meydana geldiği kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kaza anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA

