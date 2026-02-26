Haberler

Manisa'da çalınan araç İzmir'de bulundu: Hırsızlık anı kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesinde tamir için bırakılan bir otomobil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Olaysonrası yapılan çalışmalarda otomobil İzmir'in Menemen ilçesinde bulundu ve hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine harekete geçen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobili çalan şüphelilerin D.Ç., G.M. ve H.İ.A. olduğu ve aracın İzmir yönüne götürüldüğü belirlendi.

Polis ekiplerinin takibi sonucu çalınan araç İzmir-Menemen Otoyolu'nda jandarma ekiplerince yakalandı. Olayla bağlantılı şüpheliler gözaltına alınırken, şüphelilerin aracı çaldığı anların bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
