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Manisa'da Süt Fabrikasında Kaza: 5 İşçi Yaralandı

Manisa'da Süt Fabrikasında Kaza: 5 İşçi Yaralandı
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Akhisar ilçesindeki bir süt fabrikasında meydana gelen kazada süt tankerinin kapağının açılması sonucu sıcak süt dökülmesiyle 5 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir süt fabrikasında meydana gelen kazada 5 işçi yaralandı.

Olay Akhisar ilçesindeki Gönenli Süt Fabrikasında sabah saatlerinde meydana geldi. Fabrikanın üretim bölümünde süt tankerlerinden birinin kapağının açılması sonucu sıcak sütün devrilmesiyle ilk belirlemelere göre 5 işçi yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine hızla sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 2'si Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, diğer 3'ü ise ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin Manisa Merkez Efendi Hastanesine sevk edildiği öğrenilirken, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan kaza sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Fabrika yönetimi, ekipmanların düzenli olarak kontrol edildiğini ve olayın detaylarının uzmanlar tarafından araştırıldığını açıklarken, çalışanların güvenliğinin öncelikli olduğunu belirten yetkililer, yaralı işçilerin tedavi sürecini yakından takip edeceklerini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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