Üye Girişi
Haberler
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
İşte asgari ücret için AK Parti kulislerinden sızan rakam
Fidan ve Şara'nın Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
Şam manzaralı kahve keyfi! Rus basınının attığı manşete bakın
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Gümrük çalışanlarına operasyon! Aralarında müdürlerin de olduğu 91 kişi tutuklandı
Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok

Manisa'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Tutuklandı

Manisa'da Silahlı Saldırı: 19 Yaşındaki Genç Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turgutlu'da 20 Aralık'ta yoldan geçerken 2 kişiyi silahla yaralayan 19 yaşındaki D.B., emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 20 Aralık Cuma günü yoldan geçerken silahla ateş edip 2 kişiyi yaralayan 19 yaşındaki genç emniyet güçlerince gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Acıbadem Yolu üzerine S.Ş ve C.E. isimli vatandaşların silahla bacaklarından vurulması olayının ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından şüphelinin tespiti için yapılan araştırmalar neticesinde şüpheli şahsın kullandığı otomobil ardından da şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli D.B. (19) isimli şahıs yapılan operasyon sonucunda olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Müdürler dahil 91 kişi tutuklandı! Yapılan vurgunun haddi hesabı yok
img

Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor
img

Özel'den iktidara HTŞ uyarısı: Yeni bir felaket olur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erbain soğukları 29 Aralık'tan itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak
Uzmanlar tarih verdi: Erbain geliyor
Beşiktaş'tan Twente maçı için UEFA'ya başvuru
Beşiktaş dev maç için UEFA'ya başvurdu
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Wanda Nara'nın bikini paylaşımına tepki yağıyor
Bikini paylaşımına tepki yağıyor
Sivasspor, Wanda Nara ile yasak aşk yaşayan yıldızın kalemini kırdı
Yasak aşk yaşadığı Süper Lig yıldızının başını yaktı
Doktorasını Türkiye'de yapan Esaad Hasan Şeybani, Suriye'de Dışişleri Bakanı oldu
Türkiye'de öğrenciydi, Suriye'de bakan oldu

Son Dakika Haberleri

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA | İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB burs başvurusu nasıl sorgulanır? MTV ZAM ORANLARI! 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranları belli oldu mu? 2025 Resmi Günler Takvimi: Resmi tatiller ne zaman, hangi gün? 2025 yılında resmi tatiller hangi gün gün? 2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları...
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.