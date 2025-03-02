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Manisa'da Seyir Halindeki Tır Alev Aldı, Şoför Kurtuldu

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Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan bir tır kullanılamaz hale geldi. Azerbaycan uyruklu şoför yangını yara almadan atlattı.

Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale gelirken şoför yangını yara almadan atlattı.

Yangın saat, 12.30 sıralarında İzmir - Ankara D300 kara yolu Kovukdere Rampaları'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Azerbaycan uyruklu Mahmudov Tural idaresindeki 90 ZJ 186 plakalı tır, Kovukdere mevkiine geldiğinde henüz neden çıktığı bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Aracından duman çıktığını gören tır şoförü aracını yol kenarında bulunan cepte durdurdu. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi. Alev alan tır kullanılamaz hale gelirken tırın sürücüsü yangını yara almadan atlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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