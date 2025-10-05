Haberler

Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor bölümü alev alarak yangın çıkardı. Sürücü ve yolcu, araçtan hızla inerek yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Yangın, İzmir Caddesi üzerinde Yunusemre Meydan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. idaresindeki Volkswagen marka otomobilin seyir halindeyken bir anda motor bölümünden alevler yükseldi. Otomobil sürücüsü Ö.Ş. ve yanında bulunan yolcu araçtan hızla inerek diğer sürücülerden yardım istedi. Olay yerindeki diğer sürücülerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla söndürüldü. Otomobil, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
