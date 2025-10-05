Manisa'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Yangın, İzmir Caddesi üzerinde Yunusemre Meydan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Ş. idaresindeki Volkswagen marka otomobilin seyir halindeyken bir anda motor bölümünden alevler yükseldi. Otomobil sürücüsü Ö.Ş. ve yanında bulunan yolcu araçtan hızla inerek diğer sürücülerden yardım istedi. Olay yerindeki diğer sürücülerin yangın tüpüyle müdahale ettiği yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı çalışmasıyla söndürüldü. Otomobil, yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. - MANİSA