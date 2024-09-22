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Manisa'da Sepetli Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı

Manisa'da Sepetli Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 2 Yaralı
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde rampayı çıkarken devrilen sepetli motosikletin altında kalan 3 kişiden biri hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde rampayı çıkarken devrilen sepetli motosikletin altında kalan 3 kişiden biri hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahadır Mahallesi'nden Bahçeli Mahallesi'ne seyir halinde olan Yaşar Mutlu (47) yönetimindeki 45 Z 0357 plakalı sepetli motosiklet, rampayı çıktığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Şarampole uçan motosiklette bulunan Ali Baştürk (65) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Meryem Baştürk (63) ve motosiklet sürücüsü Yaşar Mutlu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Ali Baştürk'ün 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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