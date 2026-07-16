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Manisa'da suç örgütü ve rüşvet operasyonu: 12 gözaltı

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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet' suçundan yürütülen soruşturmada, CHP'li meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyon 5 ilde eş zamanlı düzenlendi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçundan yürütülen soruşturmalar kapsamında aralarında CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet" suçundan yürütülen soruşturma MASAK araştırması neticesinde yapılan tespitler sonucunda genişletildi. Daha önce gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Şehzadeler Emlak Yatırım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Cem Y., önceki dönem CHP Manisa il yöneticilerinden Demirhan G. ve Demirhan G.'nin şoförlüğünü yaptığı öğrenilen Anıl D. ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Manisa merkezli, İzmir, Muğla, İstanbul ve Mersin illerinde yapılan eşzamanlı operasyon ile aralarından CHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu şüphelilerden Ü.Ö.O. Muğla'da, M.B. ve M.Y. İzmir'de, T.S.Ö. Mersin'de Y.K. İstanbul'da, A.Ç., A.A.C., S.O., Ş.Ç., N.K., S.Ç., F.G. Manisa'da olmak üzere 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden B.U. ve A.Ç.'yi yakalama çalışmalarının devam edildiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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