Manisa'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Tabanca ve 94 Fişek Ele Geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaşehir'de düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından 27 Ağustos 2025 günü ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA