Manisa'da Ruhsatsız Tabanca Operasyonu: 5 Tabanca ve 94 Fişek Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Alaşehir'de düzenlediği operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alaşehir'de düzenlenen operasyonda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından 27 Ağustos 2025 günü ilçede 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca ve 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa