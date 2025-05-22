Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı
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Manisa'da Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 31 ruhsatsız tabanca, 19 ruhsatsız av tüfeği ve çeşitli mühimmat ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 ilçede ortak gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlükleri koordinesinde, Kırkağaç, Soma ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerinin katılımıyla M.E.Y. (34), B.N. (47), A.E. (58) ve S.A.Y. (44) isimli şahıslara ait ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 31 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet ruhsatsız av tüfeği, tabancalara ait çok sayıda fişek, şarjör ve çeşitli tabanca parçaları, 4 adet kılıç, 4 adet kama ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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