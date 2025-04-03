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Manisa'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Manisa'da Ramazan Bayramı İçin Trafik Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor
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Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama gibi konulara dikkat çekiliyor.

Ramazan Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük bayram tatilinde sürücülerin ve vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerine devam ediyor.

Trafik Timleri tarafından, vatandaşların araç sürerken dikkat edeceği başta aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama konuları olmak üzere diğer güvenli sürüş hususları hatırlatılırken, 'Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram' mottosu kapsamında bilgilendirmeler yapılıyor.

Trafik Jandarmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince 7/24 denetim ve kontrollerine devam edeceği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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