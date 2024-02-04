Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Psikolojik Tedavi Gören Pazar Esnafı Arkadaşını Bıçakladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde psikolojik tedavi gören bir pazar esnafı, sabah namazı sonrası cami avlusunda tartıştığı arkadaşını bıçakladı. Yaralı şahıs hayatını kaybederken, katil zanlısı ise yakalandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen pazar esnafı, sabah namazı sonrası cami avlusunda tartıştığı arkadaşını bıçakladı. Yaralı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, katil zanlısı yakalandı.

Olay, Saruhanlı ilçesindeki Çarşı Merkez Camii avlusunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte sabah namazına giden pazar esnafı Feyzullah Demir (36) ile berber esnafı olan İbrahim G. (35) arasında namaz sonrasında tartışma çıktı. Tartışmada İbrahim G., yanındaki bıçakla arkadaşına saldırdı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle Feyzullah Demir kanlar içinde yere yığılırken, İbrahim G. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Feyzullah Demir hayatını kaybederken, arkadaşını bıçaklayarak öldüren İbrahim G. ise gözaltına alındı.

İbrahim G.'nin psikolojik tedavi gördüğü, Feyzullah Demir'in ise hafif otizmli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Saruhanlı Manisa Cami Cinayet Soruşturma Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Evlenecek çiftlere yardım fonu ne zaman başlayacak? Deprem bölgesi, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihi belli oldu mu? 4 Şubat TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Şubat Pazar ATV, Kanal D, Star, Show, Fox'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 4 Şubat günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Resmi Gazete bugün (4 Şubat) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Merkez Bankası başkanı istifa etti mi? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa mı etti, neden istifa etti? Taksiciyi vuran adam kimdir? İzmir'de taksiciyi vuran adam kim, adı ne? Taksiciyi vuran adam yakalandı mı, son durum ne? Alper Gezeravcı döndü mü? Alper Gezeravcı dönüşü ertelendi mi, neden? İzmir'de taksiciyi vuran yakalandı mı? İzmir'de taksiciyi vuran katil tutuklandı mı, hapse girdi mi? Survivor Yunus Emre kimdir? Survivor All Star Yunus Emre kaç yaşında, evli mi? Survivor Yunus Emre ne zaman, hangi yıl yarıştı? Gönül Dağı 126. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ajax - PSV maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ajax - PSV maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title