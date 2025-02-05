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Manisa'da PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Manisa'da PKK/KCK Propagandası Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişiyi eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce Şehzadeler, Yunusemre, Turgutlu ve Soma ilçelerinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs eş zamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce, terör örgütünün eylemlerinin engellenmesi, örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve etkinliklerinin önlenmesine yönelik Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, sosyal medya üzerinde PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 şahıs Manisa'nın Şehzadeler, Turgutlu, Soma ve Yunusemre ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. 'Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan gözaltına alınan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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