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Manisa'da Park Halindeki Tankere Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Park Halindeki Tankere Çarpan Otomobilde İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, yol kenarında park halinde duran bir tankere arkadan çarpan otomobildeki sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol üstünde park halinde duran tankere arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde İzmir-İstanbul Karayolunun Manisa Kırkağaç ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 FD 1236 plakalı Volkswagen marka otomobil, yaşadığı arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran 35 AVV 945 plakalı tankere arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonrası otomobil hurda yığınına dönerken, araçta bulunan ismi henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu konumunda bulunan Gizem Özmen (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri araçtan çıkarılarak Kırkağaç Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Park halinde duran tankerin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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