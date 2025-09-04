Manisa'da Park Halindeki Kamyon Kendi Kendine Hareket Etti

Manisa'nın Gördes ilçesinde yol kenarına park edilen kamyon kendi kendine hareket edip yol kenarına çarparak devrildi. Kazada herhangi can kaybı olmazken kamyonda maddi hasar meydana geldi.

Gördes ilçesine bağlı Güneşli yol şantiyesinde görevli 45 APC 209 plakalı kamyon, park edildikten bir süre sonra kendi kendine hareket ederek yol kenarında bulunan şarampole çıktı ve devrildi. Olay sırasında çevrede işçilerin bulunmaması büyük bir faciayı önledi. Herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi. - MANİSA