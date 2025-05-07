Manisa'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Yeni Kapalı Pazar Yeri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.A. idaresindeki 45 AIM 808 plakalı otomobil ile H.H.D. (46) idaresindeki 45 RA 2419 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra sağlık ekipleri tarafından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA