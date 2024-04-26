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Manisa'da otomobil hırsızlığı kamerada

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Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manisa'da otomobil hırsızlığı kamerada

Otomobil hırsızı önce kameraya, sonra polise yakalandı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Ayşe Karapınar'a ait 45 RK 600 plakalı otomobil, park halindeki evinin önünden kimliği belirsiz kişi tarafından çalındı.

Otomobil sahibi karakola giderek otomobili çalan şüpheliden şikayetçi oldu. Çalınan otomobilin bulunması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada otomobili çalan şüphelinin A.K.(43), olduğunu ve Köprübaşı ilçesinde ikamet ettiğini tespit etti. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Köprübaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerken, çalınan araç ve şüpheli ikametin önünde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı ise bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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