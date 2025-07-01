Manisa'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor

Manisa'da Orman Yangınları Kontrol Altına Alınamıyor
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Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçelerinde başlayan orman yangınları, olumsuz hava şartları nedeniyle kontrol altına alınamıyor. Ekiplerin yoğun müdahalesine rağmen rüzgarın etkisiyle yangınlar yayılmaya devam ediyor.

Manisa'nın Kula ve Ahmetli ilçelerinde dün başlayan orman yangınları olumsuz hava şartları nedeniyle kontrol altına alınamadı. Ekiplerin yoğun çabasına rağmen, rüzgarın etkili olduğu bölgelerde gündoğumu ile birlikte ekip sayıları da artırıldı.

Akhisar ilçesinde cumartesi gününden bu yana devam eden orman yangınından sonra dün de Kula ve Ahmetli ilçelerinde başlayan orman yangınları devam ediyor.

Kula'daki yangın

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesinde zirai alanda başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 2 dozer ile müdahale devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Bölgede 206 kişinin görev yaptığı bildirildi. Çalışmalara köylüler de destek veriyor.

Ahmetli'deki yangın Salihli'ye ulaştı

Ahmetli ilçesi Dereköy Mahallesinde çöplükten başlayarak ormana sıçrayan yangın ise Salihli ilçesine kadar ulaştı. Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 35 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor. 232 kişi orman yangınını kontrol altına alabilmek için var güçleriyle çalışıyor.

Manisa'nın 3 ayrı ilçesindeki orman yangınlarına ekiplerin müdahalesi kuvvetli rüzgara rağmen devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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