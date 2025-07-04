Manisa'da Orman Yangınına Hızla Müdahale

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Ekipler, havadan ve karadan yangına müdahale ederken, bölgedeki bazı mahalleler tahliye edilmeye başlandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızla müdahale etti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, saat 17.50 sıralarında Kumkuyucak Mahallesi'nde başladı. Yangına, 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli Mahalleleri tahliye edilmeye başlandı. Yetkililer, vatandaşları yangın riski bulunan bölgelerden uzak durmaları ve resmi uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı

Üç ilimize temmuz ayında lapa lapa kar yağdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son durum ne? Galatasaray'dan Osimhen açıklaması

Transferi bitti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.