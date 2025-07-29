Manisa'da Orman Yangını Etkin Müdahale ile Kontrol Altına Alındı

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Manisa Valiliği'nin hayata geçirdiği 'Yangın Risk Azaltma Planı' sayesinde Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, hızlı ve etkin müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Yangın Risk Azaltma Planı' sayesinde bugün Yunusemre ilçesinde başlayan orman yangını etkin ve hızlı müdahale ile kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yunusemre İlçemiz Uzunburun Mahallesinde bugün saat 12.58'de meydana gelen yangına Valiliğimiz Yangın Risk Azaltma Planı kapsamında alınan tedbirler ve sağlanan koordinasyon ile hızlı bir şekilde müdahale edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda, yerelde ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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