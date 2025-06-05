Manisa'da Okul Servislerine Denetim: 9 Araç ve Sürücüsüne 12 Bin TL Cezai İşlem

Manisa'da Okul Servislerine Denetim: 9 Araç ve Sürücüsüne 12 Bin TL Cezai İşlem
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Manisa'da emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen okul servislerine yönelik denetimlerde toplam 9 araç ve sürücüsüne 12 bin 821 TL idari para cezası kesildi. Denetim, 4 Haziran 2025 tarihinde 21 ekip ve 42 personelin katılımıyla yapıldı.

Manisa'da emniyet ekipleri tarafından okul servislerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 9 araç ve sürücüsüne toplam 12 bin 821 TL idari para cezası kesildiği açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekipleri, 4 Haziran 2025 tarihinde 21 ekip ve 42 personelin katılımıyla okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimler kapsamında, teknik değişiklik maddesinden 1 adet, muayene maddesinden 2 adet ve diğer maddelerden 6 adet olmak üzere toplam 9 araç ve sürücüsüne 12 bin 821 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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